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Sivasspor-Konyaspor | CANLI

Sivasspor-Konyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in ilk haftasında Avrupa Konferans Ligi'nde play-offlara yükselen Sivasspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

SİVASSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fayr, Kayode, Max Gradel, Leke James.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Mpoku, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi.


SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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