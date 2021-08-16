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Giresunspor Galatasaray maçı CANLI

Giresunspor Galatasaray | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Transfer döneminde takımı gençleştirmeye yönelik takviyeler yapan Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Giresunspor deplasmanında açıyor. Giresunspor Galatasaray maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanında sahneye çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

GİRESUNSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Galatasaray maçı saat 21:45'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin... Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8'ini ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar'ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

FALCAO BU KEZ KADRODA

St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında kamp kadrosunda yer almayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor kadrosunda yer aldı.

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