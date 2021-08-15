Adana Demirspor-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, 26 yıl sonra lige yeniden çıkan Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mavi Şimşekler, transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekerken; Fenerbahçe ise takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi ve yeni bir sistem oturtmaya çalışıyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunu Adana'da açıyor. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacakken, teknik direktörlerin tercih ettiği ilk 11'ler de belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın ardından özet görüntüler A Spor ekranlarında yer alacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar da stattan izleyebilecek. Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.

VAR'DA ALPER ULUSOY

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR hakemi ise Sarper Barış Saka oldu.

FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

MERT HAKAN YANDAŞ'TA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş'ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekildiği belirtilerek, oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

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