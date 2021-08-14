Hatayspor-Kasımpaşa | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Hatayspor-Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Onur, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Saint-Louis, Emre Çolak, Kamara, Diouf.

Kasımpaşa: Harun, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ