Hatayspor-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Hatayspor-Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
HATAYSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Onur, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Saint-Louis, Emre Çolak, Kamara, Diouf.
Kasımpaşa: Harun, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.
HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Kasımpaşa maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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