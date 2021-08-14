14 Ağustos 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Hatayspor-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

Hatayspor-Kasımpaşa | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Hatayspor-Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Onur, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Saint-Louis, Emre Çolak, Kamara, Diouf.

Kasımpaşa: Harun, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Altay-Kayserispor | İlk 11’ler belli oldu Altay-Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu
Atiba sezonu golle açtı Atiba sezonu golle açtı
Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun maç özetleri A Spor’da! Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun maç özetleri A Spor'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör