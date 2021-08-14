Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Karagümrük-Gaziantep FK maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

F. KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko.

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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