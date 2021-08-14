Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Hatayspor-Kasımpaşa maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

HATAYSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Onur, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Saint-Louis, Emre Çolak, Kamara, Diouf.

Kasımpaşa: Harun, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Ben Ouanes, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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