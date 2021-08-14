Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Altay ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Altay-Kayserispor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. İlk hafta maçında Altay sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ALTAY-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Altay: Mateusz Lis, Murat Akça, İbrahim, Naderi, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek.





ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Kayserispor maçı saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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