18 Haziran 2021, Cuma

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Adana Demirspor Ferhat Kaplan’ı transfer etti!

Adana Demirspor'dan kaleye takviye!
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'in yeni ekiplerinden , kaleye takviye yaptı. Adana temsilcisi, kaleci 'ı 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Lacivert-mavili kulüp, son olarak 'da forma giyen kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz daha önce ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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