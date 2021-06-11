Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor! 3 yıllık teklif...

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde adından söz ettirmek istiyor. Adana temsilcisi, İtalyan yıldız Mario Balotelli ile temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, İtalyan futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden biri olan Mario Balotelli'ye üç senelik sözleşme teklif etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Monza ile kontratı sona erecek yıldızı ikna etmek isteyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın İtalyan oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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