11 Haziran 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Mario Balotelli'yi transfer etmek istiyor! 3 yıllık teklif...

Süper Lig ekibi Balotelli'yi istiyor! 3 yıllık teklif...
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

'in yeni ekibi , transferde adından söz ettirmek istiyor. Adana temsilcisi, İtalyan yıldız Mario Balotelli ile temasa geçti ve 3 yıllık sözleşme teklif etti. | Son dakika transfer haberleri

'in yeni takımı , İtalyan futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden biri olan Mario Balotelli'ye üç senelik sözleşme teklif etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ile kontratı sona erecek yıldızı ikna etmek isteyen Adana Demirspor'da başkan 'ın İtalyan oyuncuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

1. Lig ekibinden Stancu bombası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
TFF'den transfer dönemi açıklaması! TFF'den transfer dönemi açıklaması!
Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması! Kulüpler Birliği'nden yabancı sayısı açıklaması!
Süper Lig ekibinden flaş hamleler! Gomis Welbeck Balotelli... Süper Lig ekibinden flaş hamleler! Gomis Welbeck Balotelli...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör