Ghezzal Beşiktaş'a yetmedi

Kara Kartal'ın bu sezonki flaş ismi Rachid Ghezzal dün yine iş başındaydı alma Cezayirli futbolcunun performansı bu kez yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı.

Sahada adeta basmadık yer bırakmayan, hem hücum hem savunmada arkadaşlarına destek veren 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın beraberlik golünü de atan isim oldu. Ancak Karagümrük'ün 2. golü takım kadar Ghezzal'i de yıktı. Tecrübeli kanat oyuncusu maç sonrası yaptığı açıklamada "Tabii ki üzgünüz. İşi zora soktuk ama şampiyonluğu kaybetmedik. Son haftaya lider giriyoruz. Gelecek haftaki Göztepe maçına iyi hazırlanıp gerekeni yapacağız, taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edeceğiz. Bu sezon performansımızla bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Umarım sevinen biz oluruz" diye konuştu.

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