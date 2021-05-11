Süper Lig'de düşme hattında düğüm çözülüyor! İşte maçların CANLI anlatımları
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında küme düşme hattında final gibi bir hafta oynanıyor. Kritik sıralarda bulunan ve son hafta bay geçecek BB Erzurumspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligde kalması kesinleşen Başakşehir ise Kayserispor'u ağırlıyor. Düşme hattında bulunan Gençlerbirliği Gözteğe'yi konuk ederken, Ankaragücü ise Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Ligde iddiası kalmayan Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşılaşırken, diğer maçta da Yeni Malatyaspor ile Hatayspor mücadele ediyor. Süper Lig'de oynanan 6 maçın CANLI anlatımları haberimizde...
İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan Süper Lig'de düşme potası adeta alev alev yanıyor. Denizlispor'un lige veda etmesinin ardından bu kabusu yakından hisseden takımlar, düşecek 3 takım arasında yer almamak için birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkıyor.
ALANYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Efecan, Davidson, Mustafa.
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Gökhan, Osman, Leo, Buğra, Boumal, Emrah, Obertan, Rashani, Gomes.
ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Berkay, Deniz Türüç, Chadli
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Kayserispor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego, Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah, İlker, Lima.
Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın, Soner, Halil, Beykan, Ideye.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl, Thelin.
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper, Paintsil, Badji.
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Mallan, Wallace, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem.
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Ruben, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.
YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Morais, Oğuz, Maxim, Jefferson, Sousa, Kenan, Muhammet, Dicko.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Emir, İsmail, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Fernando, Soderlund.
GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.
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