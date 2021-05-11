11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de düşme hattında düğüm çözülüyor! İşte maçların CANLI anlatımları

Süper Lig'de düşme hattında düğüm çözülüyor! | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında küme düşme hattında final gibi bir hafta oynanıyor. Kritik sıralarda bulunan ve son hafta bay geçecek BB deplasmanda 'a konuk oluyor. Ligde kalması kesinleşen ise 'u ağırlıyor. Düşme hattında bulunan Gözteğe'yi konuk ederken, ise 'yla karşılaşıyor. Ligde iddiası kalmayan ile karşılaşırken, diğer maçta da ile mücadele ediyor. Süper Lig'de oynanan 6 maçın CANLI anlatımları haberimizde...

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan Süper Lig'de düşme potası adeta alev alev yanıyor. 'un lige veda etmesinin ardından bu kabusu yakından hisseden takımlar, düşecek 3 takım arasında yer almamak için birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkıyor.

ALANYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Efecan, Davidson, Mustafa.

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Gökhan, Osman, Leo, Buğra, Boumal, Emrah, Obertan, Rashani, Gomes.

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- BB maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Berkay, Deniz Türüç, Chadli

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego, Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah, İlker, Lima.

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın, Soner, Halil, Beykan, Ideye.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl, Thelin.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper, Paintsil, Badji.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Mallan, Wallace, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem.

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Ruben, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Morais, Oğuz, Maxim, Jefferson, Sousa, Kenan, Muhammet, Dicko.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Emir, İsmail, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Fernando, Soderlund.

GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

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