03 Mayıs 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Malatya'da kazanan yok!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç, ve 'ün karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

'in 39. haftası heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Düşme hattında bulunan , deplasmanda düşme hattının hemen üzerinde bulunan ile karşı karşıya geldi. ekibi 40. dakikada 'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 65'te 'ten geldi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 41'e, Kayserispor ise 39'a yükseltti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Başakşehir geriden gelerek kazandı! Başakşehir geriden gelerek kazandı!
Kasımpaşa Alanya'yı rahat geçti! Kasımpaşa Alanya'yı rahat geçti!
Gaziantep FK - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör