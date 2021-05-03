03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç, İlhan Parlak ve Adem Büyük'ün karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftası heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Düşme hattında bulunan Kayserispor, deplasmanda düşme hattının hemen üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi 40. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 65'te Adem Büyük'ten geldi ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 41'e, Kayserispor ise 39'a yükseltti.
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