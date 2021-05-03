03 Mayıs 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Gaziantep FK 0 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivas deplasmanda kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, 30. dakikada 'in attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

'in 39. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'ın öğrencileri maçı 1-0 kazandı. Mücadeledeki tek gol 30. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 58'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 54 puanda kaldı.

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