03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Gaziantep FK 0 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, 30. dakikada Max Gradel'in attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri maçı 1-0 kazandı. Mücadeledeki tek gol 30. dakikada Max Gradel'den geldi.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 58'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 54 puanda kaldı.
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