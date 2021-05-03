Başakşehir-Ankaragücü | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadele öncesinde turuncu-lacivertliler son 3 maçta 7 puan toplayarak bir nebze olsun rahatladı. Başkent temsilcisi ise 4 maçtır kazanamıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
BAŞAKŞEHİR-ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Bolingoli, Duarte, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Mehmet Topal, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Chadli.
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Kulusic, T. Pinto, Atila Turan, Kitsiou, Saba, Lukasik, Alper Potuk, Endri, Paintsil.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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