Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor ile Başakşehir, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. BB Erzurumspor - Başakşehir maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi BB Erzurumspor 37 puanla 19. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Başakşehir ise 18. sırada bulunuyor. BB Erzurumspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA

Saat 16.00'da başlayan BB Erzurumspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği maçın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Gomes

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic

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