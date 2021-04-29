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BB Erzurumspor - Başakşehir maçı CANLI

BB Erzurumspor - Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında ile Başakşehir, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıktı. BB Erzurumspor - Başakşehir maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi BB Erzurumspor 37 puanla 19. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Başakşehir ise 18. sırada bulunuyor. BB Erzurumspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA

Saat 16.00'da başlayan BB Erzurumspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Hakem 'un yönettiği maçın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise .

BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

BB Erzurumspor: , , Gökhan, , , , , , , ,

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic

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