28 Nisan 2021, Çarşamba

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Fatih Karagümrük 2 - 2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya son anda puanı kaptı!
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk bölümünde 2-0 geriye geriye düşen ekibi, ve 'un golleriyle skoru 2-2'ye getirdi ve puanı kaptı. İşte detaylar...

'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 13'te 'ın kendi kalesine ve 24'te 'nin golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da bu gollere cevap, 34. dakikada penaltıda ve 90+4'te 'dan geldi.

Bu sonuça Fatih Karagümrük puanını 51'e, Antalyaspor ise 43'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen 'in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.

12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen 'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0

23. dakikada 'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan , kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

32. dakikada Amilton, ceza alanı içinde 'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

33. dakikada beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-1

52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.

60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy'nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.

86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.

90+4 dakikada Nuri Şahin'in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2

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