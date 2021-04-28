Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 13'te Eren Albayrak'ın kendi kalesine ve 24'te Fabio Borini'nin golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da bu gollere cevap, 34. dakikada penaltıda Fredy ve 90+4'te Amilton'dan geldi.

Bu sonuça Fatih Karagümrük puanını 51'e, Antalyaspor ise 43'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen Orgill'in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.



12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 1-0



23. dakikada Bertolacci'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0



32. dakikada Amilton, ceza alanı içinde Ndao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.



33. dakikada beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-1

52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.



60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy'nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.



86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



90. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.



90+4 dakikada Nuri Şahin'in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2

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