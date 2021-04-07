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SÜPER LİG

TFF'den aşı kararı! Futbolcular...

TFF'den aşı kararı! Futbolcular...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları sebebiyle () Başkanı Nihat Özdemir'in Bakanı Fahrettin Koca ile aşı konusunda iletişime geçtiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de artan corona virüsü vakalarının ardından Başkanı Nihat Özdemir'in Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğü iddia edildi.

Milliyet Yazarı , Özdemir'in Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörlerin aşılanması konusunda Sağlık Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

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"Covid 19 illeti, Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım'ın da belini büktü. Biliyorsunuz, 14 futbolcumuz, hem milli maçlarda hem de kulüplerine döndüklerinde oynayamadılar.

Bu durum sabah akşam test yaptırma, karantina, takımdan ayrı çalışma nedeniyle sporcuları ve kulüpleri zorladığından "aşı" talepleri gündeme geldi.

Covid 19 ve aşı konusunda TFF Sağlık Kurul Başkanı Prof. 'i aradım. Canı sağ olsun, hocamızla konuşamadık. Yine de bir şeyler öğrendim.

Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörleri bir an önce aşılatmak amacında. Uygulanmakta olan aşı protokolunda sıralarını bekliyorlar. Ancak ücretini kendileri ödemek koşuluyla yurt dışından da aşı getirebilmek için izin istiyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Ankara'da Sağlık Bakanı ile görüşüp talepleri iletti. Özdemir, "Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz" dedi.

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