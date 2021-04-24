Denizlispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde küme düşme hattında son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım topladığı 27 puanla 21. sırada bulunurken, konuk ekip ise 51 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Denizlispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Demir Grup Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Serhiy Rybalka, Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Alaaddin Okumuş yer almadı. Ege ekibinde sakatlıkları süren ve son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmayan Mustafa Yumlu, Cenk Gönen, Hadi Sacko ve Hüseyin Altıntaş'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

DENİZLİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Sivasspor'u konuk edeceği maç bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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