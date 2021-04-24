Antalyaspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Amilton, Serdar Gürler, Ribeiro, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem, Halil Dervişoğlu.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk"

ANTALYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızı-beyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü'ne 1-0, DG Sivasspor'a 4-2, Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-2 kaybederken, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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