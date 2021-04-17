17 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 1-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yeni Malatyaspor kötü seriye 'dur' dedi!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 13 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 35. hafta karşılaşmasında ile Aytemiz kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan'ın vuruşunda top az farkla kalenin yanında dışarıya gitti.

14'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.

38'inci dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un sert şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

54'üncü dakikada Umut'un şutu kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

64'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen ataktan Hafez ortasını yaptı. Kale önünde boş durumdaki Hadabe'nin dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0.

65'inci dakikada Adem Büyük'ün pasında sol kanatta topla buluşan Fofana, ceza sahası içindeki Umut Bulut'u gördü. Umut'un düzgün vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

90+5'inci dakikada Salih'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Tzvellas'ın dokunduğu top direkten oyuna alanına geri döndü.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fırtına 90+6'da yıkıldı! Fırtına 90+6'da yıkıldı!
Göztepe-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu Göztepe-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor - Hatayspor | CANLI Trabzonspor - Hatayspor | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör