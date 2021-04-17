Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 13 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hadebe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan'ın vuruşunda top az farkla kalenin yanında dışarıya gitti.

14'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.

38'inci dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un sert şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

54'üncü dakikada Umut'un şutu kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

64'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen ataktan Hafez ortasını yaptı. Kale önünde boş durumdaki Hadabe'nin dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0.

65'inci dakikada Adem Büyük'ün pasında sol kanatta topla buluşan Fofana, ceza sahası içindeki Umut Bulut'u gördü. Umut'un düzgün vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

90+5'inci dakikada Salih'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Tzvellas'ın dokunduğu top direkten oyuna alanına geri döndü.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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