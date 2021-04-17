Süper Lig'in 35. haftasında Denizlispor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Denizlispor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - BB Erzurumspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Özer, Oğuz, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Kubilay, Diskerud, Mesanovic, Rodallega

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Omolo, Darri, Aatif, Emrah, El Kabir

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ