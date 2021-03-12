Son dakika spor haberi: Sadettin Saran açıkladı! "Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyoruz"
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, halihazırda Katarlı şirket beIN Sports'a ait olan Süper Lig'in yayın haklarını almak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konuk olduğu bir televizyon programında, Süper Lig'in yayın hakları ile ilgili konuştu.
Uçankuş TV'ye konuşan Saran, Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili verdiği demeçte yeşil ışık yaktı.
Sadettin Saran, "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ''Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" şeklinde konuştu.
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