12 Mart 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Sadettin Saran açıkladı! "Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyoruz"

Saran'dan yayın hakları açıklaması! İstiyoruz
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

Yönetim Kurulu Başkanı , halihazırda Katarlı şirket beIN Sports'a ait olan 'in yayın haklarını almak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Yönetim Kurulu Başkanı konuk olduğu bir televizyon programında, 'in yayın hakları ile ilgili konuştu.

'ye konuşan Saran, Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili verdiği demeçte yeşil ışık yaktı.

Sadettin Saran, "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ''Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" şeklinde konuştu.

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