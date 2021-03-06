06 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Kulüpler Birliği'nden MHK ve VAR açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden MHK ve VAR açıklaması!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

Son dakika spor haberleri: , sosyal medya hesabından (MHK) ve () ile ilgili bir açıklama yayınladı.

, 'nun (MHK) yapısının örneklerindeki standartlara çekilmesinin, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulmasının ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Vakfı Yönetim Kurulu, 'ndan () beklentilerini şöyle ifade etti;

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu`ndan beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir. Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı, gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir. Dolayısıyla çoğunluğunun kulüp üyelerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonunun , tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen `ın bir çok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda Federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu
Kartal liderliğe kanatlandı! Kartal liderliğe kanatlandı!
Gol düellosunda kazanan Denizlispor! Malatya'nın hasreti sürüyor Gol düellosunda kazanan Denizlispor! Malatya'nın hasreti sürüyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ