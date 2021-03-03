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Sivasspor Hatayspor maçı CANLI

Sivasspor - Hatayspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Sivasspor - Hatayspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: , , , , Uğur, , , , , , Yatabare

Hatayspor: , , Billong, , Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, , Akintola, Diouf

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