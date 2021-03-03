Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Sivasspor - Hatayspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

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