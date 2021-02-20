20 Şubat 2021, Cumartesi

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Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Özer, Mustafa, Kubilay, Sakıb, Fabiano, Murawski, Ahmed Yasin, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Zargo Toure, Polomat, Furman, Soner, Candeias, Sefa, Ayite, Stancu

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