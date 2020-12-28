Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kayserispor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfelt; Ömürcan, Arda, Halil İbrahim, Polomat; Murat, Berat, Sio, Candeias, Sefa; Ayite

Kayserispor: İsmail; Miguel, Sapunaru, Attamah, Aziz Behiç; Fernandes, Kvrzic, Muğdat, Gustavo, Pedro Henrique; Kanga

DİĞER