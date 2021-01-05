Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, A. Toşca, J. Kana-Biyik, Güray Vural, P. Olkowski, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, A. Vetrih, Muhammet Demir, N. Dicko

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Z. Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Duran, Lobzhanidze, J. Paintsil, D. Lukasik, Voca, E. Çekiçi, Bolingi

DİĞER