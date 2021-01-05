05 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: , , A. Toşca, J. Kana-Biyik, , P. Olkowski, , , A. Vetrih, , N. Dicko

Ankaragücü: , , Z. Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Duran, Lobzhanidze, J. Paintsil, D. Lukasik, Voca, E. Çekiçi, Bolingi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi!
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör