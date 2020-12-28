Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic; Adil, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim; Jevtovic, Milosevic, Hacıahmetovic, Shengelia, Skubic; Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan; Talbi, İsmail, Moroziuk, Meriah; Yasin, Baiano, Tunay, Doğan, Fernando; Skoda

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