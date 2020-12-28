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Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında ile maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic; Adil, , Guilherme, Abdülkerim; Jevtovic, Milosevic, Hacıahmetovic, Shengelia, Skubic; Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan; Talbi, İsmail, Moroziuk, Meriah; Yasin, Baiano, Tunay, Doğan, ; Skoda

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