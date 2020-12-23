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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Mickael, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Mirallas, Vetrih, Maxim, Güray Vural, Dicko, Muhammet

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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