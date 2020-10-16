16 Ekim 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon euro maaşlı Jeremain Lens'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin euro olduğu kaydedildi. Devre arasında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 300 bin euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve Belçika'dan son olarak 350 bin euro'luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
Kartal'da gözler onlarda! Teklif var giden yok
Beşiktaş'ta sözleşmeleri dondurulan Lens, Mirin ve Douglas, transfer teklifi almalarına rağmen siyah-beyazlı takımdan ayrılmıyorlar.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden Mirin, Douglas ve Lens'e teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemedikleri ortaya çıktı. İsimat Mirin'e Hatayspor'un, Douglas'a da Erzurum ve Sivasspor'un talip olmasına rağmen; kulüpten 1'er milyon euro alan futbolculara talip takımlardan bu miktarın 3'te 1'i oranında maaş teklif edilse de siyah-beyazlıların paranın kalan kısmını ödemeyi önermesinin bile oyuncular tarafından kabul görmediği belirtildi.
Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon euro maaşlı Jeremain Lens'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin euro olduğu kaydedildi. Devre arasında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 300 bin euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve Belçika'dan son olarak 350 bin euro'luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama