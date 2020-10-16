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Kartal'da gözler onlarda! Teklif var giden yok

Kartal'da gözler onlarda! Teklif var giden yok
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

'ta sözleşmeleri dondurulan Lens, Mirin ve , transfer teklifi almalarına rağmen siyah-beyazlı takımdan ayrılmıyorlar.

'ta kalan isimlerden Mirin, ve Lens'e teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemedikleri ortaya çıktı. İsimat Mirin'e Hatayspor'un, Douglas'a da ve 'un talip olmasına rağmen; kulüpten 1'er milyon euro alan futbolculara talip takımlardan bu miktarın 3'te 1'i oranında maaş teklif edilse de siyah-beyazlıların paranın kalan kısmını ödemeyi önermesinin bile oyuncular tarafından kabul görmediği belirtildi.

Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon euro maaşlı 'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin euro olduğu kaydedildi. Devre arasında ekibi Feyenoord'un 300 bin euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve 'dan son olarak 350 bin euro'luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
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