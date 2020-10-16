16 Ekim 2020, Cuma

SÜPER LİG

Fırat Aydınus hakkında soruşturma!

Fırat Aydınus hakkında soruşturma!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Tecrübeli hakem 'a soruşturma şoku! Fırat Aydınus gözlemci ile yemek yedi hakkında soruşturma açıldı. Tecrübeli hakemin 2 maç ceza alması bekleniyor.

, FK- karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi 'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi. Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı nedeniyle Trabzon'un hedefi haline gelen Aydınus hakkında, Disiplin Talimatı'nın 'Talimatlara aykırı hareket' 46. maddeye göre işlem yapılacağı ve 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Usta yazardan flaş yorum! Locada sadece zenginler... Usta yazardan flaş yorum! "Locada sadece zenginler..."
Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu... Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu...
Kartal'da gözler onlarda! Teklif var giden yok Kartal'da gözler onlarda! Teklif var giden yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör