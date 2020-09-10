Son dakika: PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlara göre, 7'si Süper Lig olmak üzere 9 kulübe ceza verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kulübe tescilli olmayan futbolcuları oynattığı gerekçesiyle ceza verildi.
TFF resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.09.2020 tarih ve 2 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
6- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- ALANYASPOR Kulübünün, 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve daha önce aynı hususta İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama