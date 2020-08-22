22 Ağustos 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Gerson Rodrigues Süper Lig'e dönüyor!

Gerson Rodrigues Süper Lig'e dönüyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'den sürpriz bir hamle geldi. İzmir ekibi geçen sezon Ankaragücü formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Hücum hattına 'yi alarak ilk transferini gerçekleştiren yönetimi, ikinci hamleyi yapmak için de temaslarına başladı.

İleri uca bir takviye daha yapacak olan İzmir temsilcisi geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen 'in yıldız golcüsü 'i renklerine bağlamak için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Sezonun bitiminin ardından Ukrayna ekibine geri dönen Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmaylar ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, Ukraynalı kurmaylarla temasları sıklaştıracak.
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