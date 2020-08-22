22 Ağustos 2020, Cumartesi
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İleri uca bir takviye daha yapacak olan İzmir temsilcisi geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'in yıldız golcüsü Gerson Rodrigues'i renklerine bağlamak için devreye girdi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Sezonun bitiminin ardından Ukrayna ekibine geri dönen Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmaylar ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, Ukraynalı kurmaylarla temasları sıklaştıracak.
Gerson Rodrigues Süper Lig'e dönüyor!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'den sürpriz bir hamle geldi. İzmir ekibi geçen sezon Ankaragücü formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Hücum hattına Brown Ideye'yi alarak ilk transferini gerçekleştiren Göztepe yönetimi, ikinci hamleyi yapmak için de temaslarına başladı.
İleri uca bir takviye daha yapacak olan İzmir temsilcisi geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'in yıldız golcüsü Gerson Rodrigues'i renklerine bağlamak için devreye girdi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Sezonun bitiminin ardından Ukrayna ekibine geri dönen Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmaylar ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, Ukraynalı kurmaylarla temasları sıklaştıracak.
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