04 Ağustos 2020, Salı

SÜPER LİG

A.Gücü yeni sezon adının Arif Peçenek olması teklifinde bulundu

A.Gücü yeni sezon isim talebinde bulundu!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

ekibi yazılı açıklamayla 'na 2020-2021 futbol sezonuna Arif Peçenek isminin verilmesini teklif etti.

Ankaragücü, 'de 2020-21 sezonuna Arif Peçenek'in adının verilmesini talep etti ve konuyla ilgili teklif yapıldığını duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Hatayspor'un kamp kadrosu belirlendi Hatayspor'un kamp kadrosu belirlendi
Denizlispor'da teknik direktör kararı! Denizlispor'da teknik direktör kararı!
Alanyaspor'da 10 oyuncunun sözleşmesi bitti Alanyaspor'da 10 oyuncunun sözleşmesi bitti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör