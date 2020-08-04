A.Gücü yeni sezon adının Arif Peçenek olması teklifinde bulundu

Süper Lig ekibi yazılı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'na 2020-2021 futbol sezonuna Arif Peçenek isminin verilmesini teklif etti.

Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-21 sezonuna Arif Peçenek'in adının verilmesini talep etti ve konuyla ilgili teklif yapıldığını duyurdu.

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