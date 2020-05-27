Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'Futbola Dönüş Protokolü'nü güncelledi!
Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden 'Futbola Dönüş Protokolü'nün güncellediğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
20.05.2020 tarihinde TFF'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü'' güncellenmiştir.
TFF Sağlık Kurulu: "Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular, karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak"
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nden; "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı"
-Pozitif vaka tesise alınmaz
-Pozitif vaka maçlarda yok
-Takım fotoğrafı yok
-Hakemlerle 2 metre mesafe
-Yedek kulübesi 1.5 metre mesafe
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