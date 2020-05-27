27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'Futbola Dönüş Protokolü'nü güncelledi!

TFF'den değişiklik! Futbola Dönüş Protokolü...
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Son dakika gelişmesi... (), resmi internet sitesinden ''nün güncellediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

20.05.2020 tarihinde 'nin Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda kulüp başkanlarımızdan gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun takım doktorları ile 23.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü'' güncellenmiştir.

TFF Sağlık Kurulu: "Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular, karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak"

TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nden; "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı"

-Pozitif vaka tesise alınmaz
-Pozitif vaka maçlarda yok
-Takım fotoğrafı yok
-Hakemlerle 2 metre mesafe
-Yedek kulübesi 1.5 metre mesafe

FUTBOLA DÖNÜŞ PROTOKOLÜ'NÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

TFF'den flaş açıklama! Futbola Dönüş Prokolü... haberin devamı

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