Dört oyuncu belirlendi

Kulüpler Birliği, prensip olarak futbolculardan yüzde 30 civarında bir indirim talep edilmesi kararı aldı.

Kulüpler Birliği, prensip olarak futbolculardan yüzde 30 civarında bir indirim talep edilmesi kararı aldı. Futbolsuz ve gelir olmayan bu dönemde ödemeler bu şekilde amorti edilmeye çalışacak. Galatasaray yönetimi de, oyuncuların aldığı ücretlere göre en azı yüzde 5 en yükseği ise yüzde 40 olmak üzere bir indirim planı yaptı. En yüksek indirim kalemi Falcao'nun yanı sıra Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin... Bu dört oyuncunun yapacakları indirime göre yol haritası şekillenecek.

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