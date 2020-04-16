16 Nisan 2020, Perşembe
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KULÜPLER BİRLİĞİ'NE MESAJ: 'GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ'
Digiturk, Kulüpler Birliği ile görüşmeye açık olduklarını da kaydedip, "Digiturk'ün naklen yayın için kulüplerle veya Kulüpler Birliği ile doğrudan görüşmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla beraber, ödemelerin oynanmış olan maçlara göre yapılması da Digiturk ile TFF arasında görüşülmüş bir konudur. Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır" açıklamasında bulundu.
‘Yeni ödeme takvimi belirlenecek’
Yayıncı kuruluş Digiturk, bir açıklama yaptı, “Türk futboluna olan bağlılığımız devam edecek” ifadesi kullanıldı.
Kulüpler Birliği, önceki gün yayıncı kuruluş olan beIN Sports'un ödemeleri durdurmasından dolayı açıklama yapmış ve çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Konuyla ilgili dün de Digiturk, bir bildiri yayınladı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın koronavirüs salgını sürecinde taraftarlara ve futbol ekosisteminin tüm paydaşlarına yönelik yaptığı dayanışma çağrısının memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada şu sözler yer aldı: "Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk'ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019-2020 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır."
KULÜPLER BİRLİĞİ'NE MESAJ: 'GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ'
Digiturk, Kulüpler Birliği ile görüşmeye açık olduklarını da kaydedip, "Digiturk'ün naklen yayın için kulüplerle veya Kulüpler Birliği ile doğrudan görüşmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla beraber, ödemelerin oynanmış olan maçlara göre yapılması da Digiturk ile TFF arasında görüşülmüş bir konudur. Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır" açıklamasında bulundu.
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