29 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Taraftar play-off sistemini istemiyor

Taraftar play-off sistemini istemiyor
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in geleceği merak konusu. Senaryolar arasından en ses getireni ise Play-Off sistemi. Duhuliye. com'un gerçekleştirdiği Sizce"Play-Off' oynatılmalı mı?" Anketi sonuçlandı. 29 bin 324 taraftarın katıldığı ankette en çok oyu yüzde 54.9 ile 'Hayır' şıkkı aldı.

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in geleceği merak konusu. Senaryolar arasından en ses getireni ise Play-Off sistemi. Duhuliye. com'un gerçekleştirdiği Sizce"Play-Off' oynatılmalı mı?" Anketi sonuçlandı. 29 bin 324 taraftarın katıldığı ankette en çok oyu yüzde 54.9 ile 'Hayır' şıkkı aldı. 'Evet' cevabını verenlerin yüzdesi 40.3'te kalırken, 'Kararsız' kalanların yüzdesi ise 4.8 oldu.
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