Taraftar play-off sistemini istemiyor

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in geleceği merak konusu. Senaryolar arasından en ses getireni ise Play-Off sistemi. Duhuliye. com'un gerçekleştirdiği Sizce"Play-Off' oynatılmalı mı?" Anketi sonuçlandı. 29 bin 324 taraftarın katıldığı ankette en çok oyu yüzde 54.9 ile 'Hayır' şıkkı aldı.

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SÜPER LİG HABERLERİ

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in geleceği merak konusu. Senaryolar arasından en ses getireni ise Play-Off sistemi. Duhuliye. com'un gerçekleştirdiği Sizce"Play-Off' oynatılmalı mı?" Anketi sonuçlandı. 29 bin 324 taraftarın katıldığı ankette en çok oyu yüzde 54.9 ile 'Hayır' şıkkı aldı. 'Evet' cevabını verenlerin yüzdesi 40.3'te kalırken, 'Kararsız' kalanların yüzdesi ise 4.8 oldu.