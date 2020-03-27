27 Mart 2020, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de 26. haftayı lider bitiren şampiyon

Süper Lig'de 26. haftayı lider bitiren şampiyon
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren , 'in 26. haftasını 53 puan ve averajla Medipol 'in önünde lider bitirdi. Geride kalan son 10 yılda 26. haftayı lider bitiren takımların 9'unun sezon sonunda şampiyon olması dikkat çekiyor.

Bu süreçte sadece , 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu 'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, ve 2, ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

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