Süper Lig'de 26. haftayı lider bitiren şampiyon

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasını 53 puan ve averajla Medipol Başakşehir'in önünde lider bitirdi. Geride kalan son 10 yılda 26. haftayı lider bitiren takımların 9'unun sezon sonunda şampiyon olması dikkat çekiyor.

Bu süreçte sadece Başakşehir, 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

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