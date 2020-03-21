21 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Küme düşme kalkacak mı? Alınan karar...

Küme düşme kalkacak mı? Alınan karar...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi askıya alındı, Türkiye Süper Ligi de ileri bir tarihe ertelendi. Bundan sonra yaşanacak süreç konusunda çalışmalar devam ederken, bu sezon Süper Lig'de küme düşme olmaması teklifi gündeme oturdu. Başkanı , gündeme getirilen bu teklifi 'ye bildirilme kararı alındığını açıkladı.

Süper Lig'in koronavirüs tehdidi sebebiyle ertelenmesinin ardından bundan sonra nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu olmuştu. Başkanı , futbolcu maaşları konusu ve bu sezon küme düşme kaldırılsın teklifiyle ilgili konuştu.

Mehmet Sepil, futbolcu maaşları konusunda da önemli sorunların olacağını belirtti. Sepil, "Oyuncularımızın çoğunun kontratı Mayıs'ta bitiyor. Bu, Avrupa'nın da sorunu. Türkiye'deki mevcut kontratlara göre bizim için sorun yok. Burada sözleşmeler otomatik ligle birlikte uzuyor. Bunun bir de finansal yönleri var. Ücretlerin ödemesi uzatılmalı mı, bu konuda yardım alıyoruz. Bunu sadece bütün ligler yaşıyor. En gerçekçi yaptırımları uygulayacağız. FIFA'nın tutumunu merak ediyoruz" diye konuştu.

DÜŞME KALDIRILSIN
Kulüpler Birliği toplantısında 6-7 kulüp başkanının "Bu sezon küme düşme kaldırılsın" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Bu sadece konuşma düzeyinde kalırken, gündeme getirilen teklifi, ilerleyen günlerde 'ye de bildirme kararı alındı.

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