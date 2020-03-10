Futbol otoriteleri ligdeki hakemleri değerlendirdi: Tek sorumlu Zekeriya Alp

Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz ligdeki hakemleri değerlendirdi. "Herhangi bir kötü anlamda etkilerse bunun tek sorumlusu Zekeriya Alp'tir."

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Trabzonspor'u hedef alan açıklamalar yapması, bundan sonra Trabzonspor'un maçlarına çıkacak hakemleri nasıl etkiler?

UZUNDURUKAN: MHK Başkanı Zekeriya Alp, daha önce neredeydi acaba? Fenerbahçe aylardır sizleri ağır bir biçimde eleştirirken, Galatasaray, Beşiktaş sizi adeta yerden yere vururken neredeydiniz Zekeriya Alp? Şimdi çıkıp söz konusu Trabzonspor olunca aslan gibi kükrüyorsunuz! O Trabzonspor'u sizin hakeminiz Halis Özkahya ve VAR'daki Özgüç Türkalp, nizami golünü iptal ederek yakmadı mı? Kaldı ki Trabzonspor'un açıklamasında sizin isminiz bile yok Zekeriya Alp! Neden üzerinize alındınız ki Zekeriya Alp? Yoksa size bir yerlerden talimat mı geldi? Canı yanan Trabzonspor, 'Çekin elinizi Türk futbolunun üzerinden, lig temiz oynansın' diye tepkisini dile getiriyor... Siz neden üzerinize alınıyorsunuz? Siz Trabzonspor'u hedef gösterdiniz; Trabzonspor'u hakemlerinizin önüne attınız Zekeriya Alp... Şimdi Trabzonspor maçlarına çıkacak hakemlerin ellerinde iki seçenek var... 1- Siz, Trabzonspor'u hedef gösterdiğiniz için hakemleriniz de size şirin görünmek için Trabzonspor'u maçlarda yakacaklar. 2- Sizin açıklamalarınızdan etkilenmeyip, Trabzonspor'un maçlarında adalet dağıtacak, aslanlar gibi maçlar yönetecek. Bundan sonra Trabzonspor, herhangi bir maçta hakem hatasına kurban giderse, bunun sorumlusu siz olmayacak mısınız Zekeriya Alp?

KAPSAL: Herhangi bir kötü anlamda etkilerse bunun tek sorumlusu Zekeriya Alp'tir. Zekeriya Alp dürüst ve iyi bir insan ama hakemlik camiasında da ayrı bir düzen var. Ayrı bir derinliği, birlikteliği vardır o camianın. Zekeriya Alp'in bu kadarını bildiğini düşünmüyorum. Tabii ki hakemlere moral verici konuşmalar yapacaktır ama olaylara daha dikkatli yaklaşması gerek. Tepki vermeden de bir düşünmesi gerek. Alp bunu ilk kez yapmıyor. Hatırlanacağı gibi sezon başında Fenerbahçe, Alanya maçının tekrarı için başvurduğunda Alp daha karar çıkmadan acele bir şekilde "Maç tekrarlanırsa istifa ederim" açıklaması yapmıştı. Bu da yanlıştı. Trabzonspor'un yaptığı açıklamada da bana göre bir yanlışlık yok. Gaziantep karşılaşmasında yaşanan haksızlık ve adaletsizliği dile getirmişler. Zekeriya Alp'in tehdit dili ile hem de TFF'nin resmi sitesinden bunu açıklaması hiç hoş olmadı. Daha önce birçok başkan sıkıntıları dile getirmişti. O zaman sessiz kalmıştı. Ancak Trabzonspor'a karşı böyle tehdit dilini kullanması çok manidar.

KORKMAZ: Zekeriya Alp bu tip bir açıklamayı daha önce hiç yapmamıştı. Bu sezon onlarca kez "haklarının yenildiğini'' düşünen kulüplerce yapılan sayısız yazılı bildiri, sayısız başkan ya da yönetici konuşması yaşandığına tanıklık ettik. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve pek çok Anadolu kulübü nezdinde çok ağır eleştiriler ve ithamlar gerçekleşti. Bu sezonu, Zekeriya Alp'i bir kenara bırakın, herhangi bir MHK başkanının bu içerik ve bu tonda bir kulübe yönelik yanıt verdiğini hiç hatırlamıyorum. Trabzon kentinden sayısız telefon ve mesaj geliyor; "neden şimdi, neden Trabzonspor?" diye.



HAKEMLER DURDURDU!



Halis Özkahya ve Özgüç Türkalp faciaya imza attı ama Trabzon da saha içi eksiklerini gidermeli



Trabzonspor'un net golünün verilmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Ligde operasyon yapılıyor mu, Fırtına'nın önü mü kesiliyor?



UZUNDURUKAN: Trabzonspor'un nizami golünün iptal edilmesini 'akıl tutulması, hata vs' diyerek geçiştirmek, sorunu halının altına süpürmek olur. O golü vermek için, o pozisyonu çözmek için hakem olmaya bile gerek yok. Kahvede maç izleyen yaşlı bir amcaya bile sorsanız 'bu pozisyon temiz' der yahu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Trabzonspor, Gaziantep maçını kazansa, önündeki Malatyaspor maçını da alsa, ne olacaktı bir düşünün... Şampiyonluğun en güçlü adayı... Buralarda bir yerde Trabzonspor'un kazaya uğraması gerekiyordu demek ki... Halis Özkahya ve Özgüç Türkalp, Trabzonspor'u verdikleri facia kararla durdurdu... Tüm hakem otoriteleri, pozisyonun temiz olduğunu, golün de nizami olduğunu söylüyor. Bir de verilmeyen net penaltı var. Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında hakem kurbanı oldu.

KAPSAL: Burada Halis Özkahya ve VAR'ın büyük bir hatası var. Şampiyonluk yarışında 1 puan bile çok önemli. Hakem kararları ile Trabzonspor'un 2 puanı gitti. Ben operasyon yapıldığına katılmıyorum ama bu maçta Nwakaeme'nin verilmeyen golü ve yine iki penaltının çalınmaması sonucu direkt etkilemiştir. Adaletsiz bir durum yaşandı. Bu hakem olaylarını tabii ki konuşacağız ama takımın oyun tutarsızlığını, doğru kadro ile sahada yer almamasını, öne geçtikten sonra takım halinde değil, bireysel hücum yaptığını, top rakipteyken hâlâ bir savunma planının olmadığını da Trabzonspor'un görmesi lazım. Hakemlerle ilgili hak aranacaksa bunu başkan ve yönetim en iyi şekilde yapar. Ancak saha içini ıskalamamak gerekir. Trabzonspor'da oynanan oyun sıkıntılı. Saha içinde net bir oyun yok. Kalan haftalarda deplasman maçlarının fazla olmasını göz önüne aldığımızda, dış saha oyununu geliştirmesi gerekir. Gaziantep maçında galibiyete ihtiyacı olan taraf Fırtına idi. G.Antep'in ne aşağıya inme korkusu, ne de yukarıya çıkma amacı var. Bunun için de rahat bir deplasmandı. Buna rağmen saha içi organizasyonu iyi değildi bordomavililerin.

KORKMAZ: Ligde ve kupada, arka arkaya en önemli iki oyuncusunun (Nwakaeme, Sörloth) gördüğü kırmızı kartların sonrasına, puan kayıplarına neden olan hakem hataları eklenince, Trabzonspor'da hassasiyet iyice arttı. Bence, TFF ve MHK kendilerine yönelik eleştirileri önce göğüslemek ve anlamak zorunda. Sağlıklı bir iletişim kurmak için çaba harcamak da elbette ki şart. Kastettiğim çaba; çağırılınca, kulüp başkanlarının ayaklarına gitmek değil elbette.



BORDO-MAVİLİLER HAKLI



Trabzonspor'un hakem Halis Özkahya, TFF ve MHK'yi sert eleştirmesini nasıl yorumlarsınız? Bordo-mavililer haklı mı?

UZUNDURUKAN: Trabzonspor haklı... Trabzonspor'un avucunun içindeki 3 puanın, 2'si hakemler yüzünden uçup gitti Gaziantep deplasmanında. Ne yapsın peki Trabzonspor! Susup otursun mu? Hakkını aramasın mı? Trabzonspor haklı olarak tepkisini dile getirirken, hakemi nizami golü iptal eden kurumun başındaki (MHK) Zekeriya Alp, çıkıp Trabzonspor'u hakemlerinin önüne atıyor... Hata yapan, hakkı yenenden daha çok bağırmaya çalışıyor! Türk futbolunun geldiği noktaya bir bakın!

KAPSAL: Tabii ki haklı. Bunu tartışmaya gerek bile yok. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mutlaka bir Trabzonspor başkanı ve camiasının bir bildiği vardır ki sıkıntıları dile getiriyorlar. Altı dolu olmazsa böyle bir açıklama yapılmazdı diye düşünüyorum.

KORKMAZ: Hakkının yendiğini düşünen herkes hakkını savunma özgürlüğüne sahiptir. Sadece Trabzonspor değil; sezon başından bu yana, Cengiz, Koç, Çebi, Gümüşdağ da dahil olmak üzere, TFF ve MHK'ya yönelik yazılı ya da sözlü pek çok serzeniş, şikayet ve itham ortaya kondu. Trabzonsporlular (ya da başka bir kulüp) haklı olduğunu hissetmeden bir bildiri yayınlamıyor kuşkusuz. Bildirinin muhatabı olanların sergileyeceği yaklaşım çok önemli. Sanırım bu yaklaşımlarda da Trabzonspor camiasını çok rahatsız eden ciddi bir standartsızlık var.



YAYINCI KURULUŞ GÖSTERMİYOR



Yayıncı kuruluş, maçlardaki kritik pozisyonları neden göstermiyor? Veya gösterse de neden çok az gösteriyor olabilir?

UZUNDURUKAN: Geçenlerde yolda yürürken bir Trabzon- spor taraftarı önümü kesti ve, 'Abi bu beINsport, neden Trabzonspor'un maçlarında lehine yapılan hataları defalarca gösteriyor da; aleyhine yapılan büyük hataları hiç göstermiyor, ya da öylesine 1 kez gösteriyor? Tonla para veriyoruz abi maçları izlemek için yayıncı kuruluşa... Aldığımız hizmete bak; bizden görüntüleri bile gizliyorlar...' dedi. 'Emin misin kardeşim?' dedim. 'Evet eminim abi' dedi ve 'iyi günler abi' diyerek gitti. Bu hafta maçları izlerken, o taraftarın söyledikleri geldi aklıma... Ve o taraftarın söylediklerine hak vermeye başladım. Çünkü bu haftaki maçlarda kritik pozisyonlar bir baktım ki yeterince gösterilmiyor...

KAPSAL: Ben o kurumda 3 sene çalıştım ve olayların daha fazla gösterildiğini gördüm. 3 sene maçları bire bir yorumlayan birisini olarak daha fazla tekrarların gösterildiğine çok şahit oldum. Bu sene bunun hem geç hem de daha az gösterildiği yönünde herkes hemfikir.

KORKMAZ: Maç naklen yayınları, çağın gerektirdiği teknik ekip ve ekipmanla gerçekleşmeli. Ekip liyakat sahibi, ekipmansa yüksek teknoloji ürünü olmalı. Naklen yayın ekibinin mahareti, deneyimi, spor içeriğine yatkınlığı tamsa kısıtlı teknik imkanlarla da çok iyi yayınlar çıkartıldığını görmüşlüğüm var. Bu tip nitelikli bir ekip yoksa, istediğiniz kadar teknolojik olun, nitelikli bir yayın yapamazsınız. Bazen işgüzarlıktan (aman şimdi başıma iş açmayayım) bazen de iş ahlakı noksanlığından (bana dokunmayan yılan bin yaşasın) her iş kolunda olduğu-olabileceği gibi yayıncılıkta da niteliksiz performanslar görüyoruz. ''Maç yayıncılığı'' özelinde en önemli aktör kuşkusuz maç yayınının yönetmenidir.

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