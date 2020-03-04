Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın karşılaşması olarak görülen ve zirve yolunda kritik öneme sahip Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
6 MART CUMA
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
7 MART CUMARTESİ
14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük
8 MART PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 MART PAZARTESİ
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler
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