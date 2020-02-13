13 Şubat 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.

'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında ile oynayacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş:

15 Şubat Cumartesi
14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe:

16 Şubat Pazar
13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor:
19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi
20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

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