Süper Lig'de 22. hafta heyecanı
Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak M.Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Sivasspor, ikinci sırada bulunan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara'da Ankaragücü ile mücadele edecekken, Galatasaray ise sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi
14.00 Y. Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar
13.30 A. Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi
20.00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango��da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...