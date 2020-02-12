12 Şubat 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu!

22. haftanın hakemleri belli oldu! Ümit Öztürk...
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Demir Grup karşılşamasını hakem yönetecek. Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ayrıca geçen hafta Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını yöneten Ümit Öztürk'e ve maçın VAR hakemi Serkan Tokat'a maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 ŞUBAT CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 ŞUBAT PAZAR

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup :

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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