Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılşamasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ayrıca geçen hafta Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını yöneten Ümit Öztürk'e ve maçın VAR hakemi Serkan Tokat'a maç verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
14 ŞUBAT CUMA
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
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