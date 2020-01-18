18 Ocak 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'in gözdesi Armenteros

Süper Lig'in gözdesi Armenteros
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 18.01.2020

İtalya Serie B'de Benevento forması giyen Samuel Armenteros'un ismi, kulüpleriyle anılıyor. İtalyan basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki İsveçli santrforla , ve 'nin ilgilendiğini öne sürdü.

Bu sezon Benevento formasıyla 12 maça çıkan Armenteros, 2 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 2 kez A forması giyen tecrübeli santrfor, 1 kez ağları havalandırdı.

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