18 Ocak 2020, Cumartesi
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Süper Lig'in gözdesi Armenteros
Giriş Tarihi: 18.01.2020
İtalya Serie B'de Benevento forması giyen Samuel Armenteros'un ismi, Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. İtalyan basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki İsveçli santrforla Başakşehir, Antalyaspor ve Göztepe'nin ilgilendiğini öne sürdü.
Bu sezon Benevento formasıyla 12 maça çıkan Armenteros, 2 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 2 kez İsveç A Milli Takım forması giyen tecrübeli santrfor, 1 kez ağları havalandırdı.
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