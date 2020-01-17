17 Ocak 2020, Cuma

SÜPER LİG

TFF'den transfer tescili ve tribün açıklaması!

TFF'den transfer tescili ve tribün açıklaması!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

, sözleşmeleri tescilin son günü, en geç 18:00'e dek lisans kuruluna sunma zorunluluğu getirdi. Bundan önceki dönemlerde kulüpler son günü gece 00.00'a kadar bildirebiliyordu. Ayrıca ayakta seyirci alınabilmesine dair düzenlemelere gidildiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 Sayılı toplantısında alınan kararlarla aşağıdaki talimatlarda değişiklik yapıldı:

• Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirildi,

• Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117. kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları'nın 117. maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı,

• Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 2. maddesinde yapılan değişiklik ve eklenen yeni 21. madde ile kulüplerin özel müsabakalarının yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı,

• Yayın Talimatı'nın 2. maddesi ve 6. maddesinde değişiklik yapılarak müsabakaların yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

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