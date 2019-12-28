MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...

Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor... Peki, Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin çok önemli bilgiler...

Süper Lig'in son haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Geride kalan 16 haftada Denizlispor 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 21 puan ile 11. sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 17. sırada. İşte mücadele öncesi son dakika gelişmeleri ve maça dair önemli notlar...

MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Ankaragücü: Korcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, Kitsiou

Denizlispor: Korcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, Kitsiou

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte cezalı Kulusic forma giyemeyecek. Sakatlığı belirsizliğini koruyan Yalçın'ın ise maç saatinde durumu belli olacak.

Denizlispor'da ise sakatlığı süren Bergdich forma giyemeyecek. Cezası bulunan Lopes de forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde gol atan Ankaragücü, rakibine sadece Aralık 1986'da mağlup oldu (11G 7B).

* Ankaragücü ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (3B 3M), Mart 2007'den (1-0) bu yana rakibini mağlup edemiyor.

* Süper Lig'in son sekiz haftasında sadece iki puan toplayabilen Ankaragücü (2B 6M), bu puanları son iki karşılaşmada aldı.

* Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Denizlispor (3G 1B), tek yenilgisini geçen hafta Alanyaspor'dan aldı (1-5).

* Bu sezon deplasmanda topladığı puan ile evinde topladığı puan arasında pozitif anlamda en fazla fark olan takım Denizlispor (14/7).

* Ankaragücü bu sezon skor olarak geri düştüğü 11 Süper Lig maçından sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M). Denizlispor ise öne geçtiği altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

* Ankaragücü formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki gol kaydeden Stelios Kitsiou, daha önceki 27 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.

* Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı iki maçta birer gol attı.

* Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de beş asist yapan Ismail Aissati, daha önceki 45 karşılaşmada dört gole katkı sağlamıştı (3 gol & 1 asist).

* Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 10 maçın sadece birini kaybeden Mehmet Özdilek (6G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor).