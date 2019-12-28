MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 2-2 Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45'te Rodallega'nın golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarı baskılarını arttıran Ankaragücü 66. ve 84. dakikada Oscar Scarione'nin gollerine engel olamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekipte Barrow 10. dakikada direkt kırmızı gördü.

Bu sonuçla beraber ilk devreyi Yukatel Denizlispor 22 puanla kapattı. Başkent temsilcisi ise 12 puanla bitirdi.

Ayrıca MKE Ankaragücü'nün 10 haftalık galibiyet hasreti de 11 haftaya çıktı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek şöyle konuştu:

"Maç öncesi Ankaragücü'nün kazanmak için oynayacağını biliyorduk. Oyun başlarken 10 kişi kalacağımızı tahmin etmedik. Maçın başında Barow'un atılması ile 80 dakika 10 kişi oynadık. Rakibin duran toplarda zafiyeti olan bir takım olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili çalışmamız olmuştu zaten. İlk yarıda 2 tane duran toptan güzel 2 gol bulduk. İkinci yarı rakibimiz taraftarı önünde baskı uygulayacağını biliyorduk. Zeki'yi devre arası çıkaracaktım. Kendisi ciddi şekilde hastaydı. İkinci yarı 15 dakika daha oyunda tutmak zorunda kaldık. Çünkü elimizde oyuncu yok. Olcay ilk defa sol bek oynadı. Buraya devşirme oyunculardan oluşan kadroyla geldik. 2-0'dan 2-2 sıkıntılı bir skor gibi gözüyor ama oyunun başından itibaren düşündüğünüz olguda kazanamıyorsan kaybetmemek çok daha önemli. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik. Bu hafta bunu telafi etmek istiyorduk. İkinci yarı 2-1'den sonra fişi çekebilirdik. Hugo karşı karşıya kaldığı pozisyonu atsaydı galip ayrılacaktık. Oyuncularımın 80 dakika 1 kişi eksikken gösterdiği oyundan memnunum. İkinci yarıya güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Yukatel Denizlispor'da Barrow'un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow'a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Sedat Ağçay'ın sağdan ortasında, Faty'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill'in vuruşunda top auta gitti.

45+1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.

50. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahasında buluşan Kitsiou'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Pinto'nun ceza sahasına yerden verdiği pasta buluşan Orgill'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.

66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Scarione topu kaleci Stackhowiak'ın solundan filelerle buluşturdu. 1-2

78. dakikada Pazdan'ın hatasında topu kazanan Rodallega kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

84. dakikada Scarione ceza sahası dışından yaptığı şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2