10 Ekim 2019, Perşembe

SÜPER LİG

PFDK'dan Süper Lig kulüplerine para cezası

PFDK'dan Süper Lig kulüplerine para cezası
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 10.10.2019

() (), 'de yer alan 8 kulübe para cezası verdi. Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Süper Lig'in 7. hafta maçlarındaki ihlallere ilişkin çeşitli nedenlerden dolayı 'ye 150 bin, Trabzonspor'a 44 bin, Galatasaray, BtcTurk ve FK'ye yirmi dörder bin, Gençlerbirliği'ne 10 bin 500, Medipol Başakehir ve 'a dokuzar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

FK'nin futbolcusu Güray Vural'a 2 maç men, 'un antrenörü 'a 1 maç ve 13 bin lira para cezası veren 'nin, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile Antalyaspor Kulübünün idarecilerinden Haldun Kilit ve 'e ise ihtar cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun , ve BtcTurk 'un bazı tribünlerindeki taraftarların, bir maçlığına iç sahadaki elektronik biletlerini iptal ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca PFDK'nin, 1. Lig ekiplerinden 'un başkanı Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin lira para cezası, Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan'a ise 2 ay hak mahrumiyeti ile 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.


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